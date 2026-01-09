Bokros Lajos elégedetten csettint: a Tisza Párt ott folytatná a fosztogatást, ahol Gyurcsányék abbahagyták

Valószínűleg Nobel-díjra terjesztik fel Félegyházi Zoltán urat, a Tisza Párt kampányguruját, aki rájött egy évezredes titokra: a naptárban csak tizenkét hónap van. Ebből a bonyolult matematikai tényből azt a következtetést vonta le, hogy a 13. havi nyugdíj csupán egy aljas marketingfogás, és valójában nem is járna. A Gyurcsány-kormány szelleme kísért, hiszen ők voltak azok, akik már egyszer elvették ezt a juttatást, és most Magyar Péter csapata tapossa ugyanazt az ösvényt. A történet pikantériája, hogy a megszorítások élő szobra, Bokros Lajos is felsorakozott mögéjük, aki "őrültségnek" és "parasztvakításnak" nevezte, hogy az idősek plusz pénzt kapjanak. A nyugdíjasok véleménye persze senkit nem érdekelt a baloldalon, pedig ők nem marketinget, hanem pénzt látnak a postásnál.