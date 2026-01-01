Brutális gazdasági nehézségekkel indítja az új évet Nagy-Britannia

És az év első napjaiban még él a remény, hogy ez az év jobb lesz, mint a tavalyi. A kormányzó Munkáspárt 2024-es választási kampánya alapján ennek így is kellene lennie. A gazdasági statisztikák azonban nem ezt mutatják.



2025 őszén a munkáspárti kormány hatalmas adóemeléseket vezetett be, amelyek többsége az áprilisban kezdődő új adóévben lép életbe, de hatásuk már most érezhető.

Növekszik a munkanélküliség, csökken a vállalatok befektetési kedve.

Olyannyira, hogy a világ hét legfejlettebb gazdasága közül az Egyesült Királyságban a legalacsonyabb az állami és magánbefektetések GDP-hez viszonyított szintje.