Brutális gazdasági nehézségekkel indítja az új évet Nagy-Britannia

Az Egyesült Királyságban ma még az újévet ünneplik, de sokan már holnap felveszik a munkát. A hétköznapokkal együtt pedig a gazdasági gondok is visszatérnek. Londonból Heckenast László tudósít.

És az év első napjaiban még él a remény, hogy ez az év jobb lesz, mint a tavalyi. A kormányzó Munkáspárt 2024-es választási kampánya alapján ennek így is kellene lennie. A gazdasági statisztikák azonban nem ezt mutatják.

2025 őszén a munkáspárti kormány hatalmas adóemeléseket vezetett be, amelyek többsége az áprilisban kezdődő új adóévben lép életbe, de hatásuk már most érezhető. 

Növekszik a munkanélküliség, csökken a vállalatok befektetési kedve. 

Olyannyira, hogy a világ hét legfejlettebb gazdasága közül az Egyesült Királyságban a legalacsonyabb az állami és magánbefektetések GDP-hez viszonyított szintje.

 

