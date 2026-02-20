A magyar ingatlanfejlesztési piac trendjeit mutatják be Cannes-ban. A MIPIM-en több mint 80 ország 2400 kiállítója és több mint 20 ezer szakmai látogató vesz részt. A kiállításon Magyarország a rekordot döntő külföldi működőtőke-beáramlással megalapozott ingatlanfejlesztési trendek bemutatására fókuszál. A Magyarország-standon megjelennek a bővülő ipari és logisztikai ingatlanpiac, valamint a lakóingatlan-, a hotel- és az irodaportfóliók legújabb fejlesztései, valamint a vidéki helyszínek, amelyek tovább erősítik az ország helyét a nemzetközi ingatlanpiacon.