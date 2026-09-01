Hetven év alatt jutott el a fagyasztott pizza a tömegterméktől a prémiumig

A hazai fagyasztott pizza sok évtizedes története a szovjet hűtőházaktól indult és a tömeggyártáson át jutott el a kézműves nápolyi forradalomig. Amikor Carl von Linde 1876-ban szabadalmaztatta az első megbízható ammónia-kompresszoros hűtőgépet, aligha sejtette, hogy találmányával nemcsak az élelmiszeripart formálja át gyökeresen, de elindítja azt a folyamatot is, amely évtizedekkel később a világ legnépszerűbb kényelmi ételének, a fagyasztott pizzának a megszületéséhez vezet.



Az eredeti fagyasztott pizza ötlete az 1950-es évek Amerikájában, a kényelmet és a gyorsaságot bálványozó korszakban született meg. A Celentano fivérek 1957-ben dobták piacra az első négyzet alakú fagyasztott pizzát az Egyesült Államokban. Bár a termék gasztronómiai szempontból messze volt az itáliai ősöktől, a koncepció beváltotta hozzá fűzött reményeket: az éttermi élmény illúzióját ígérte a háziasszonyoknak, mindössze 15 perc alatt.



A magyar valóság



Miközben a tengerentúlon a pizza hódított, Magyarországon egy egészen másfajta fagyasztóipari forradalom zajlott. 1945-ben, szovjet irányítás alatt megalakult az ország első fagyasztott élelmiszereket gyártó üzeme, a Mezőgazdasági és Ipari Rt., amelynek termékei a MIRELITE (Mezőgazdasági és Ipari Rt. Elite terméke) nevet kapták.



A márka olyan elemi erővel ivódott be a magyar köztudatba, hogy a „mirelit” mára a fagyasztott élelmiszerek általános szinonimájává vált. Amikor évtizedekkel később a Mirelite piacra dobta a maga legendás „Húsos” és „Sajtos” pizzáit, egy egész generáció számára ez jelentette A pizzát. Ezek a termékek valójában vastag, kenyérszerű tésztakorongok voltak, rajtuk ipari sajttal és meghatározhatatlan, de nosztalgikusan fűszerezett húsos krémmel. Olaszországhoz nem sok közük volt, de a korszak magyar konyhájának ikonikus fogásai lettek a rohanós hétköznapokon.



A német precizitás és a tömeggyártás kora



A globális fagyasztott pizza piac igazi robbanását a nagy multinacionális vállalatok megjelenése hozta el a 70-es években.



A vastag, ázott tésztákat felváltotta a vékony, ropogós alap. A gyártás teljesen automatizálttá vált: kilométer hosszú szalagokon, hajszálpontosan adagolt szószokkal és feltétekkel készültek a pizzák. A világ rákapott az ízére, az iparág pedig milliárdos üzletté duzzadt. Egyetlen dolog hiányzott csupán: a lélek. Az a kézműves, rusztikus tökéletlenség, amit csak egy igazi nápolyi pizzaiolo és a lassan érlelt tészta tud nyújtani.



Kategóriát teremt a Madre



Az elmúlt években a gasztronómia minden területén megfigyelhető a prémiumra való törekvés. A fogyasztók már otthon is éttermi minőséget követelnek. Ennek jegyében megjelentek az újhullámos, kézműves fagyasztott pizzák is, ahol a gépeket újra emberi kezek, a tartósítószereket pedig a természetes fermentáció váltotta fel, azonban ezek sem tudták még elhozni azt a minőséget, hogy szinte megkülönböztethetetlen legyen egy frissen sült nápolyi pizzától.



Ennek az evolúciónak a legújabb hazai mérföldköve a The Dough Lab Zrt. által gyártott Madre megjelenése. A cég azzal a merész vízióval lép piacra, hogy a kompromisszummentes nápolyi pizzát – hosszan, 48 órán át fermentált kovászos tésztával, kézi nyújtással és autentikus DOP (Denominazione di Origine Protetta) vagyis magyarul oltalom alatt álló eredetű alapanyagokkal – teszi elérhetővé bárki számára, házi körülmények között. Josep Zara, a The Dough LAB Zrt. társalapítója és vezérigazgatója elmondta: a pizzához olyan alapanyagokat használnak fel, mint a 36 hónapig érlelt eredetvédett parmezán sajt, vagy a Vezúv lábánál termesztett San Marzano paradicsom. A legmodernebb (kriogén) sokkolásos fagyasztási technológia konzerválja ezt a valódi kézműves mesterművet.



A Madre pizzák már kaphatóak online a Kifli.hu oldalon, augusztus 28-án debütálnak az Interspar áruházakban, majd szeptember 10-től a további Spar üzletek fagyasztóiban is felbukkannak, hogy újraírják mindazt, amit eddig a fagyasztott pizzáról gondoltunk.



Vajon a Madre által fémjelzett kézműves forradalom a csúcs?



Szakértők szerint a fagyasztott élelmiszerek piacának további fejlődése a perszonalizáció és az „okos” konyhák irányában várható. A jövőben a fagyasztott pizzák csomagolásán található okoskódok automatikusan kommunikálhatnak az otthoni sütőkkel, hogy azokat tizedfokra és másodpercre pontosan az adott kovászos tészta igényeihez kalibrálják.



A 70 éve született fagyasztott termékek korszaka ezzel lezárult. A „mirelit” így ma már nem egy kompromisszum a minőségben, hanem egy időkapszula, amely a világ legjobb pizzaiolóinak munkáját hozza el a saját étkezőasztalunkra.