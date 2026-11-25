A tervezett vagyonadó nemcsak a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket, hanem a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat is érintheti. Szalai Piroska, az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságának fideszes alelnöke szerint az adóztatásba a vállalkozásokban lévő működő tőkét is bevonnák, ami jelentős terheket róhat a hazai cégekre.

Szalai Piroska arra hívta fel a figyelmet, hogy a vagyonadó alapjába nemcsak a luxusingatlanok és más nagy értékű vagyontárgyak, hanem a cégekben lévő tőkerészesedések is beletartozhatnak. Emiatt akár egy tíz főnél több munkavállalót foglalkoztató kisvállalkozás tulajdonosa is adófizetésre kötelezetté válhat.

A bizottsági alelnök szerint különösen a mezőgazdasági és az ipari termelővállalkozások lehetnek érintettek, hiszen ezekben jelentős értékű eszközök és tőke halmozódhat fel. A tulajdonosoknak az adó megfizetéséhez akár több osztalékot is ki kellene venniük a vállalkozásukból, ami csökkentheti a bérekre, beruházásokra és fejlesztésekre fordítható forrásokat. Szalai szerint ez akár elbocsátásokhoz is vezethet.

Az interjúban elhangzott becslése szerint Magyarországon mintegy 37 600 működő, tíz főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozás van, és ezek körülbelül fele lehet érintett az új adónemben. Állítása szerint az érintett cégek jelentős része magyar magánszemélyek tulajdonában áll.

Szalai Piroska a külföldi és a magyar tulajdonú vállalkozások közötti eltérő adóterhelés veszélyére is felhívta a figyelmet. Mint mondta, a külföldi vállalatok tulajdonosai sok esetben nem magánszemélyek, hanem alapítványok vagy más szervezetek, amelyekre nem vonatkozna a vagyonadó. A külföldi magánszemélyek esetében pedig szerinte csak a magyarországi vagyon számítana az adóalapba.

A bizottsági alelnök úgy véli, mindez versenyelőnyt biztosíthat a külföldi tulajdonú vállalatoknak a magyar cégekkel szemben. Szerinte a különbség a termelőiparban, a szolgáltatásokban és az innovációban, így az informatikai szektorban is éreztetheti hatását.