Adócsökkentést ígér a Tisza-kormány, mégis több szja-bevétellel számol

A 2027-es költségvetés szerint az szja-bevételek növekedése az új adókedvezmények mellett is folytatódhat: a bevétel 4996,9 milliárdról 5042,8 milliárd forintra emelkedhet. A Tisza-kormány adópolitikája a minimálbéren dolgozók személyi jövedelemadójának csökkentése mellett a magasabb keresetű anyák kedvezményét is szűkítené. A családok adóterhei, a nettó fizetések alakulása és a 2027-es adóváltozások hatása ezért különböző lehet az egyes háztartásoknál. Kapcsolódó HírTV-cikk.