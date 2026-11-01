Adócsökkentést ígér a Tisza-kormány, mégis több szja-bevétellel számol
Adócsökkentést ígér a Tisza-kormány, a benyújtott költségvetés mégis magasabb személyijövedelemadó-bevétellel számol. A 2027-es költségvetés csaknem 46 milliárd forinttal több szja-bevételt irányoz elő, miközben Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója a HírTV-nek a béremelkedés lassulására és a tervezett adóemelésekre figyelmeztetett.
A 2027-es költségvetés szerint az szja-bevételek növekedése az új adókedvezmények mellett is folytatódhat: a bevétel 4996,9 milliárdról 5042,8 milliárd forintra emelkedhet. A Tisza-kormány adópolitikája a minimálbéren dolgozók személyi jövedelemadójának csökkentése mellett a magasabb keresetű anyák kedvezményét is szűkítené. A családok adóterhei, a nettó fizetések alakulása és a 2027-es adóváltozások hatása ezért különböző lehet az egyes háztartásoknál. Kapcsolódó HírTV-cikk.