A jövő évi költségvetéshez benyújtott fideszes módosító javaslatok három fontos társadalmi csoportot érintenének: a nyugdíjasokat, a kétgyermekes édesanyákat, valamint az otthonteremtést tervező fiatalokat. Hecker Flórián, a Világgazdaság szakújságírója szerint a tervezett változtatások több esetben jelentős jövedelemkiesést okozhatnak az érintett háztartásoknak.

A szakújságíró az interjúban elmondta: a 14. havi nyugdíj második hetének visszaépítése mintegy 2,2 millió nyugdíjast érintene, költsége pedig hozzávetőleg 150 milliárd forint lenne. Ezzel szemben a nyugdíjas SZÉP-kártyára tervezett juttatás 25–50 ezer forintot jelentene. Hecker szerint a két intézkedés egyenlege a nyugdíjasok szempontjából nem lenne kedvező.

A 40 év feletti, kétgyermekes édesanyák esetében mintegy 100–110 ezer érintettel számoltak. A korábbi kormányzati kalkulációk szerint az adómentesség költségvetési hatása körülbelül 230 milliárd forint volt. Ennek kiesését a családi pótlék megduplázásával ellensúlyoznák, ám Hecker szerint ez nem feltétlenül kompenzálná az adókedvezmény megszűnését.

Az Otthon Start program támogatásainál is jelentős változás látható: míg a 2026-os költségvetésben mintegy 500 milliárd forintot terveztek erre a célra, a 2027-es büdzsében ennek már csak körülbelül a felével számoltak.

Hecker Flórián szerint a költségvetési kiigazítások hátterében elsősorban az euró bevezetésének célja állhat. A kormányzat a 2030-as évek elejére tűzheti ki a közös európai valuta bevezetését, ehhez azonban teljesíteni kell bizonyos gazdasági feltételeket. A szakújságíró szerint kérdés, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése mellett mennyi lehetőség marad a különböző társadalmi csoportokat segítő intézkedések fenntartására.