A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint Európa kötelező sorkatonasággal készülne a háborúra

Horváth József a műsorban hangsúlyozta: az orosz-ukrán háború esetében az amerikai és magyar kormányzat elkötelezte magát a béke megteremtésére, a nyugat-európai országok és Brüsszel szerint azonban a háborút folytatni kell, és ebbe illeszkedik bele ez a magatartás is.

Arra a felvetésre, hogy Horvátországban, Németországban és Dániában tervezik, vagy már vissza is vezették a kötelező sorkatonai szolgálatot, a szakértő kifejtette: ha most sikerülne békét teremteni az orosz-ukrán háborúban, akkor Európa továbbra is fenn szeretné tartani a háborús készülődés látszatát.

A műsorban bejelentkeztek a közmédia külföldi tudósítói, akik Horvátországot, Németországot és Dániát érintően számoltak be a már bevezetett, vagy még csak tervezett szabályozás részleteiről.

Horvátországban két hónapos kiképzéssel akarnak "katonát faragni" a sorozottakból, de ez a 21. században ennyi idő alatt sehogy sem fog menni, ezért "ezek látszatintézkedések és a valósággal sajnos köszönőviszonyban sincsenek" - reagált a horvát döntésre Horváth József.

Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza szakpolitikusának nyilatkozatára, miszerint a hazai sorkötelesség nem megszűnt, hanem felfüggesztették, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója úgy válaszolt, Ukrajnában látható, hogy akit erőszakkal visznek ki a frontra és nem kap megfelelő kiképzést, annak túlélési rátája maximum egy hét, ezzel pedig "generációkat égetnek el" teljesen feleslegesen a fronton.

Műsorvezetői kérdésre, miszerint miért akarhat idehaza a Tisza Párt sorkatonaságot, a szakértő elmondta, az egyik oka, hogy meg akarnak felelni Brüsszelnek, a nyugati politikai balliberális elitnek, akik a sorkatonaság mellett tették le a voksukat, illetve így akarnak társadalmi feszültségeket generálni, amit a maguk oldalán használnának ki.

"Most ez egy ilyen játék a szavakkal, amiket tőlük látunk" - fogalmazott Horváth József.

Filep Dávid influenszer szerint Brüsszel a sorkatonaság ötletét eszközként használja fel arra, hogy a háborúhoz nem hozzászokott európai embereket "domesztikálja", becsatlakoztassa az éles konfliktusra.