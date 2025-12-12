A NATO-főtitkár szerint olyan háború fenyeget, mint amilyet nagyapáink voltak kénytelenek elviselni

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Mark Rütte kijelentése egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. Fejezze be a háborús feszültség szítását- erre szólította fel a NATO főtitkárt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott: Mark Rutte gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat. A tárcavezető hangsúlyozta: a NATO főtitkár háborús feszültséget szító szavai egyértelmű jelei annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben.