Muszlim nők kezdeményezésére nyitottak edzőtermet, kizárólag női vendégeknek Spanyolországban

Kizárólag nőknek szánt edzőtermet nyitottak a közelmúltban a szomszédos Alicante megye egyik városában, Almoradíban, ahol az utóbbi években látványosan megnőtt az észak-afrikaiak aránya, 2023-ban már a lakosság 13 százalékát ők alkották.. Az új terem ötlete helyi muszlim nőktől jött, akik olyan helyet szerettek volna, ahol férfiak nélkül tudnak edzeni - ugyanakkor a szolgáltatás minden nőnek nyitott, nem csak muszlimoknak - legalábbis ezt mondják a megnyitóhoz készített promóciós videóban, amiben muszlim fejkendős nők mutatják be, milyen órák és milyen típusú edzések várják a vendégeket.

A férfiaktól teljesen elzárt edzőterem híre nagy vihart kavart a közösségi oldalakon: sokan támogatják, mondván, hogy végre lett egy tér azoknak a nőknek, akik vallási, kulturális vagy akár személyes okokból szeretnének férfiak nélkül edzeni. Mások viszont diszkriminatívnak tartják a „csak nőknek” koncepciót, és azt kérdezik, hogy vajon milyen reakciót váltana ki a muszlimok közösségben, ha a városban nyílna egy edzőterem „kizárólag spanyoloknak”. A vita egyre hevesebb, a terem működtetői viszont egyelőre nem reagálnak a kritikákra, miközben a hely már megnyitott és fogadja a vendégeket.