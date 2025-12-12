Orbán Viktor videóban üzente meg: átlépték a vörös vonalat

Orbán Viktor ismét a lényegre tapintott a legfrissebb videójában. Brüsszel ugyanis megint alkotott valamit a zárt ajtók mögött. A migráció ügyében eddig is láttunk csodákat, de ez a mostani húzás mindent visz. A miniszterelnök szerint az új tervezet egyszerűen minden határon túlmegy. A brüsszeli bürokraták fantáziája láthatóan határtalan, ha a kötelező betelepítés a tét. A józan ész ismét szabadságra ment az Unió központjában. Ők tényleg azt hiszik, hogy lenyomhatják ezt a torkunkon. A valóságérzékelésük teljesen megszűnt. Ez már nem puszta szakmai vita. Ez egy rossz vicc, amin senki sem nevet. A magyar kormány azonban résen van.