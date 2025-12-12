NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Brüsszelben az uniós tagállamok megegyeztek az úgynevezett szolidaritási alapról, ez lesz az új migrációs paktum központi eleme

Brüsszelben az uniós tagállamok megegyeztek az úgynevezett szolidaritási alapról, ez lesz az új migrációs paktum központi eleme

Az adás vendége Dócza Edith, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos és Vukics Ferenc katonai szakértő volt.

Vágólapra másolva!

A tartalomból:

Brüsszelben az uniós tagállamok megegyeztek az úgynevezett szolidaritási alapról, ez lesz az új migrációs paktum központi eleme.

Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Ciprus, Görögország, Olaszország és Spanyolország migrációs nyomás alatt áll.

Svédország és Finnország már jelezte, hogy nem hajlandó befogadni migránsokat már uniós tagállamokból inkább fizetnének helyette a frontországoknak.

Németországban ismét egy brutális késes támadás történt, egy 16 éves fiút válságos állapotban szállítottak kórházba. 

3,5 millió eurót különített el Ukrajnának Észtország a Starlink kommunikációs rendszerek beszerzésére.

Az űr ma már nem egy békés terep, hanem harctérré változott - erre figyelmeztetett a francia elnök. 

 

 

Továbbiak a témában