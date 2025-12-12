Az adás vendége Dócza Edith, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos és Vukics Ferenc katonai szakértő volt.
A tartalomból:
Brüsszelben az uniós tagállamok megegyeztek az úgynevezett szolidaritási alapról, ez lesz az új migrációs paktum központi eleme.
Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Ciprus, Görögország, Olaszország és Spanyolország migrációs nyomás alatt áll.
Svédország és Finnország már jelezte, hogy nem hajlandó befogadni migránsokat már uniós tagállamokból inkább fizetnének helyette a frontországoknak.
Németországban ismét egy brutális késes támadás történt, egy 16 éves fiút válságos állapotban szállítottak kórházba.
3,5 millió eurót különített el Ukrajnának Észtország a Starlink kommunikációs rendszerek beszerzésére.
Az űr ma már nem egy békés terep, hanem harctérré változott - erre figyelmeztetett a francia elnök.