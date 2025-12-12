NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Bokros Lajos a Tisza megszorítócsomagját támogatja

Bokros Lajos a Tisza megszorítócsomagját támogatja

A hírhedt pénzügyminiszter egy podcastben arról beszélt, hogy támogatja a Tisza Párt adópolitikáját.

  • Hírek
  • 32 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A lehető leggonoszabb dolognak nevezte Bokros Lajos a 3 gyermekes édesanyák SZJA mentességét. A hírhedt pénzügyminiszter egy potcasban arról beszélt, hogy támogatja a Tisza Párt adópolitikáját. A baloldali közgazdász egyebek mellett többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, valamint privatizálná a nyugdíjrendszert. 
 

 

 

Továbbiak a témában