Bokros Lajos a Tisza megszorítócsomagját támogatja

A lehető leggonoszabb dolognak nevezte Bokros Lajos a 3 gyermekes édesanyák SZJA mentességét. A hírhedt pénzügyminiszter egy potcasban arról beszélt, hogy támogatja a Tisza Párt adópolitikáját. A baloldali közgazdász egyebek mellett többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, valamint privatizálná a nyugdíjrendszert.

