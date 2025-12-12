Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
2 perc
2 perc
Sztojka Attila bejelentette: 27 milliárd forint a roma nők foglalkoztatására
2 perc
2 perc
Brüsszel a saját farkába harapott: üdv a klubban, belgák!
2 perc
2 perc
Gyilkossággal fenyegetőző "szeretetország" és a férges csokimikulás rejtélye
2 perc
2 perc
Antiszemita horror Stockholmban: kettéfűrészelt babákkal sokkoltak
3 perc
3 perc
Finn házaspár a bíróság előtt: rabszolgaként tartották a gyermeket
2 perc
2 perc
Orbán Viktor helyretette a baloldalt: a pénz nem a fán terem, hanem a munkából
2 perc
2 perc
Hameed, a lövöldöző embercsempész exkluzív vallomása
3 perc
3 perc
Ablaktalan lyukba zárta a finn házaspár a kínai kisfiút
2 perc
2 perc
Magyar Péter zsebre vágná a nyugdíjat, rendőrök meg a javítóban
2 perc
2 perc
Világraszóló pillanat: Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat
2 perc
2 perc
A liberális elit rémálma: Trump átalakítja a rendszert
2 perc
2 perc
Géppisztolyos karácsony Olaszországban: a jubileum biztonsági kockázata
HírTv
Belföld
Orbán Viktor
Választások
migráció
A migrációs kérdés az egyik legnagyobb tétje lesz a magyarországi választásoknak
A témáról Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozott.
Hírek
41 perce
Forrás: HírTV
Megosztom
Vágólapra másolva!
Videó:
Továbbiak a témában
2 perc
Szita Károly összefogásra szólította fel a településeket a Tisza Párt megszorítócsomagja ellen
1 perc
Hírek
Bokros Lajos a Tisza megszorítócsomagját támogatja
1 perc
Hírek
Bokros Lajos párhuzamot vont az ország jelenlegi és 30 évvel korábbi gazdasági állapota között