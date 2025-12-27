Ingyen kávé és 3 másodpercenként sülő pizza: Nápoly titkai

A karácsonyi időszakban Nápoly utcáin hömpölyög a tömeg. A dél-olasz városban töretlenül hódít a caffé sospeso hagyománya. Ez a rászorulóknak szánt ajándék kávé. A szeretet ünnepén különösen fontos ez a nemes gesztus. Aki teheti, kettőt fizet, de csak egyet iszik. A gasztronómia fellegvárában a nápolyi pizza illata mindenkit azonnal elcsábít. A kemencékben nincs megállás. A titok a tészta minimum 36 órás kelesztésében rejlik. Az olasz konyha nemrég az UNESCO világörökség része lett. De nemcsak az ételek, a foci is vallás errefelé. A Maradona-kultusz a város minden szegletét áthatja. A híres Spanyol negyed mára valódi zarándokhellyé változott.