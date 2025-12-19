Vérbe fojtott ünnep: terror Ausztráliában, rettegés Európában

Sajnos a terror árnyéka idén sem kíméli az ünneplőket, a békés megemlékezés helyett vérontásról érkeztek hírek a világ másik végéről. A Célpont stábja feldolgozta a sokkoló eseményeket, ugyanis Ausztrália területén, pontosan a Hanuka első estéjén brutális módon támadtak meg embereket egy vallási rendezvény közelében. A félelem azonban nemcsak a távoli kontinenst érinti, hanem a szomszédunkat is. Nyugat-Európa nagyvárosaiban is kifejezetten nagy a készültség a karácsonyi időszakban. A hatóságok attól tartanak, hogy a Hanuka és a keresztény ünnepek kiemelt célpontot jelentenek a radikálisok számára.