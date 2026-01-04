NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Beépített emberek Maduro körül? Megdöbbentő részletek derültek ki az amerikai akcióról

Donald Trumpnak beépített emberei voltak Nicolás Maduro közvetlen környezetében - írta a New York Times.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Az amerikai lap információi szerint még a kubai testőrség tagjai között is volt olyan, aki pénzért információkat szolgáltatott a venezuelai elnök tartózkodási helyéről. Az elnök folyamatosan változtatta tartózkodási helyét, és cserélgette mobiltelefonjait, hogy kijátssza az amerikaiakat. A lap szerint a besúgóknak nagy szerepe volt abban, hogy még azelőtt sikerült elkapni az elnököt, hogy biztonságos helyre menekülhetett volna.

 

