Beépített emberek Maduro körül? Megdöbbentő részletek derültek ki az amerikai akcióról

Az amerikai lap információi szerint még a kubai testőrség tagjai között is volt olyan, aki pénzért információkat szolgáltatott a venezuelai elnök tartózkodási helyéről. Az elnök folyamatosan változtatta tartózkodási helyét, és cserélgette mobiltelefonjait, hogy kijátssza az amerikaiakat. A lap szerint a besúgóknak nagy szerepe volt abban, hogy még azelőtt sikerült elkapni az elnököt, hogy biztonságos helyre menekülhetett volna.