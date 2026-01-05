Maduro mellett tüntettek az olasz szélsőbaloldali mozgalmak

A demonstrálók ugyanazok a szélsőbaloldali mozgalmak voltak, amelyek a nyáron úgy tiltakoztak a gázai háború ellen, hogy szétverték pl. a milánói pályaudvart és a Hamasz terroristáinak fotóival hirdették a békésnek beharangozott megmozdulásaikat. Azokon a demonstrációkon sok afrikai származású férfi is részt vett, akik Izraelt gyalázták és antiszemita jelszavakat kiabáltak.

Most a tüntetők Torinóban, Milánóban, Rómában, Bolognában, Nápolyban és további nyolc városban vonultak az utcára. A demonstrálók "terrorista puccsnak" és "imperialista agressziónak" nevezték Maduro elnök elfogását. A tiltakozások érdekessége, hogy a tüntetőket nem zavarja, hogy Maduro kormányzása alatt 8 millió ember hagyta el Venezuelát a szegénység, a politikai üldöztetés, az összeomlott közszolgáltatások vagy az óriási korrupció miatt. Az olasz ellenzék sem foglalkozik ezzel, csak azzal, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök ítélje el az Egyesült Államok beavatkozását.

Meloni közben legitim védelmi lépésnek nevezte Donald Trump döntését, bár hozzáfűzte, hogy Olaszország nem ért egyet a beavatkozás katonai részével. Meloni hangsúlyozta, hogy a kormánya soha nem ismerte el Maduro választási győzelmét, mert az csalással született. A tüntetések délután folytatódnak, több nagyvárosban is szervezik az újabb demonstrációkat az elfogott venezuelai elnök kiszabadulásáért.