Ügyvivő elnök Venezuelában, amerikai irányításról beszél Trump

A jelenlegi venezuelai alelnököt, Delcy Rodríguez nevezte ki ügyvivő elnöknek a dél-amerikai ország legfelsőbb bírósága.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
A venezuelai alkotmány értelmében az alelnöknek 30 napon belül választásokat kellene kiírnia. Donald Trump azonban szombaton bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok fogja irányítani Venezuelát, amíg nem tudnak végrehajtani biztonságos átmenetet a dél-amerikai országban.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: Washington célja az, hogy békét és szabadságot biztosítson Venezuela lakosságának. Hozzátette, az amerikai olajvállalatok dollármilliárdokat fognak befektetni az országban és helyreállítják a tönkretett olajinfrastruktúrát. Ezzel pedig újra bevételt fognak termelni az országnak.

 

