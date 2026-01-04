Ügyvivő elnök Venezuelában, amerikai irányításról beszél Trump

A venezuelai alkotmány értelmében az alelnöknek 30 napon belül választásokat kellene kiírnia. Donald Trump azonban szombaton bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok fogja irányítani Venezuelát, amíg nem tudnak végrehajtani biztonságos átmenetet a dél-amerikai országban.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: Washington célja az, hogy békét és szabadságot biztosítson Venezuela lakosságának. Hozzátette, az amerikai olajvállalatok dollármilliárdokat fognak befektetni az országban és helyreállítják a tönkretett olajinfrastruktúrát. Ezzel pedig újra bevételt fognak termelni az országnak.