Új biztonsági törvényt készít elő az olasz kormány

Szigorítja a fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárások szabályait az olasz kormány. Az új biztonsági törvény betiltja a kések és egyéb fegyverek viselését a fiatalkorúak számára. Emellett a szülőket is felelősségre fogják vonni a kiskorú gyerekeik bűncselekményeiért. A kísérő nélküli kiskorú külföldiek családjait felkutatják az olasz hatóságok, és visszaküldik a gyerekeket hozzájuk, a származási országokba.

A szigorítások vonatkoznak majd a késekre is, amelyeket fegyvernek minősítenek és betiltják a birtoklásukat. Ezt is a fiatalkorú bandák, a baby gangek miatt tervezik, mert ezek a csoportok egyre erősebbek és egyre inkább fenyegetik a többségi társadalmat, illetve a turistákat. Az törvénytervezet szerint a jövőben a szülőket teszik majd felelőssé a kiskorúak bűncselekményeiért.