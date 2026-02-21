A globális geopolitikai sakktábla egyik legfontosabb mezőjén az Emírségek jelenti azt a stratégiai bástyát, ahol Biró Marcell ismét a magyar nemzeti érdekeket érvényesítette. Az Abu Dhabi városában zajló kétnapos egyeztetés során a nemzetbiztonsági főtanácsadó a világpolitikai történések és a geopolitikai lehetőségek legmélyebb összefüggéseit tekintette át az elnöki palotában. A tárgyalásokon Orbán Viktor baráti üdvözletének tolmácsolása mellett az energiabiztonság kérdéseiről és a jövő technológiai innovációiról is érdemi párbeszéd alakult ki. A felek leszögezték, hogy a békefolyamatok előmozdítása nem csupán nemes elv, hanem kőkemény reálpolitikai szükséglet a jelenlegi nemzetközi környezetben.

Abu Dhabi és a magyar nemzetbiztonsági stratégia alapjai

A látogatás során Sejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan elnök és Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan herceg is megerősítette a két ország közötti szoros, baráti köteléket. Olyan Abu Dhabi a modern diplomácia világában, mint a sivatag közepén egy hűvös és tiszta forrás, ahol a legnehezebb időkben is szót értenek egymással a valódi megoldásokat kereső felek. Magyarország számára ez a szövetség garanciát jelent a jövőbeli energiabiztonságunkra és technológiai fejlődésünkre, miközben aktív és hídépítő részesei maradunk a globális stabilitás megőrzésének a béke érdekében.