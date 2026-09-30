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Elrendelték Seszták Miklós letartóztatását

A helyszínen volt Némethi Botond kollégánk.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Ma kora délelőtt megérkezett a bíróságra Seszták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő, a harmadik Orbán-kormány fejlesztési minisztere, akit hétfőn vettek őrizetbe a Volánbusz-ügyben. 

A helyszínen volt Némethi Botond kollégánk. 

 

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