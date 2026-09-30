Elrendelték Seszták Miklós letartóztatását

Ma kora délelőtt megérkezett a bíróságra Seszták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő, a harmadik Orbán-kormány fejlesztési minisztere, akit hétfőn vettek őrizetbe a Volánbusz-ügyben.
A helyszínen volt Némethi Botond kollégánk.
A helyszínen volt Némethi Botond kollégánk.
Ma kora délelőtt megérkezett a bíróságra Seszták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő, a harmadik Orbán-kormány fejlesztési minisztere, akit hétfőn vettek őrizetbe a Volánbusz-ügyben.
A helyszínen volt Némethi Botond kollégánk.