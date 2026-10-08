18 vizsgálat indult a franciaországi tüntetések miatt, egy 15 éves fiatal pedig a kezét is elvesztette

Felfüggesztették a rendőrök a kábító gránátok használatát Franciaországban, miután egy 15 éves fiatal elveszítette a kezét az egyik demonstráción. A tiltakozások kezdete óta 18 belső vizsgálatot indított az állítólagos visszaélések ügyében a hatóság.

A francia vezetés ugyanakkor a radikális baloldali Engedetlen Franciaország pártot azzal vádolja, hogy megpróbálják saját politikai céljaira felhasználni a középiskolás diákmozgalmat, valamint hogy erőszakra buzdítanak.

6500 letartóztatás - ez a mérlege a három hete tartó tüntetéshullámnak Franciaországban. Többségükben fiatalok kerültek őrizetbe. De nem csak a diákoknak kell felelniük a tetteikért. A rendőrség a tiltakozások kezdete óta 18 belső vizsgálatot indított az állítólagos visszaélések ügyében. Ennek eredményeképp vádat emeltek egy rendőr ellen, miután Párizs északnyugati részén egy 14 éves fiút múlt héten olyan közelről talált arcon egy könnygázgránát, hogy az eszköz szétroncsolta az állkapcsát.

A hatóságok abbahagyták a kábító gránátok használatát is, miután egy 15 éves fiatal elveszítette a kezét. A történtek hatására a kormányfő a hét hátralévő részére egész Franciaországban felfüggesztette a középiskolai oktatást.