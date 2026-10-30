Az izraeli választásnak vége, a kormányalakítás azonban még messze van

Izraelben választásokat tartottak, a kormányalakítás azonban még messze van és könnyen lehet, hogy nehezebb lesz mint az elsőre látszik. Robert C. Castel a Napindító vendégeként értékelte az eredményeket, amiben több meglepetést is felsorolt. Jelen állás szerint egyik blokk sem tudott többséget szerezni, így pedig koalíciós tárgyalások következnek.

A nagy meglepetés azonban az arab pártok előretörése volt, ami még fejtörést okozhat a koalíciós tárgyalások során a Benjamin Netanjahu miniszterelnök vezette Likud párt számára.