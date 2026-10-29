Két nap csúsztatás után megvan a washingtoni időpont - De mi lesz az eredmény?
Két nappal elhalasztották a magyar és az amerikai külügyminiszter eredetileg keddre tervezett egyeztetését. Orbán Anita és Marco Rubio találkozója ma két megállapodás aláírásával kezdődhet Washingtonban.
Az Orbán Anita és Marco Rubio találkozója körüli kétnapos halasztás után csütörtökön magyar idő szerint 16 órára hirdettek aláírási ceremóniát. Az egyetértési megállapodások az energiabiztonság és a rendészeti együttműködés területét érintik. A 16:15-re tervezett washingtoni tárgyalás már zártkörű lesz. Gulyás Virág a HírTV Láncreakció című műsorában presztízsveszteségnek nevezte a halasztást, és a magyar tárca tájékoztatását is bírálta. Előzmény: a HírTV korábbi beszámolója.
Orbán Anita és Marco Rubio találkozója: mi kerül a megállapodásokba?
A keddi egyeztetést amerikai kérésre halasztották el, mert Rubio Donald Trump texasi programján vett részt. Orbán Anita közben más amerikai tisztviselőkkel is tárgyalt. A külügyi program már két aláírandó dokumentum témáját megnevezi, azok pontos vállalásairól azonban még nincs részletes nyilvános tájékoztatás. A találkozó tehát konkrét napirendet kapott, de az eredmények csak a megállapodások tartalmának megismerése után értékelhetők. Az amerikai külügyminisztérium október 29-i programja.