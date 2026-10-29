Két nap csúsztatás után megvan a washingtoni időpont - De mi lesz az eredmény?

Az Orbán Anita és Marco Rubio találkozója körüli kétnapos halasztás után csütörtökön magyar idő szerint 16 órára hirdettek aláírási ceremóniát. Az egyetértési megállapodások az energiabiztonság és a rendészeti együttműködés területét érintik. A 16:15-re tervezett washingtoni tárgyalás már zártkörű lesz. Gulyás Virág a HírTV Láncreakció című műsorában presztízsveszteségnek nevezte a halasztást, és a magyar tárca tájékoztatását is bírálta. Előzmény: a HírTV korábbi beszámolója.

Orbán Anita és Marco Rubio találkozója: mi kerül a megállapodásokba?

A keddi egyeztetést amerikai kérésre halasztották el, mert Rubio Donald Trump texasi programján vett részt. Orbán Anita közben más amerikai tisztviselőkkel is tárgyalt. A külügyi program már két aláírandó dokumentum témáját megnevezi, azok pontos vállalásairól azonban még nincs részletes nyilvános tájékoztatás. A találkozó tehát konkrét napirendet kapott, de az eredmények csak a megállapodások tartalmának megismerése után értékelhetők. Az amerikai külügyminisztérium október 29-i programja.