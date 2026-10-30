Bóka János: Ez számomra morális kötelezettség is

Az Origo hosszú interjút készített a Fidesz frakcióvezetőjével, aki a párt parlamenti munkáját nem mindennapi körülmények között vette át. Bóka János hangsúlyozta, hogy számára természetese dolog és morális kötelezettség is volt a tisztség elvállalása, hiszen ha egy közösség bizalmat szavazott neki napsütéses időkben, akkor sötét felhők között is mellettük a helye.

Nekem természetes volt, hogy ha a közösség mellettem állt és támogatott, amikor napfényes volt az ég, akkor nekem is ott kell lennem mellette, amikor felhősebb az idő. Ha úgy tudom segíteni a közösségemet, hogy előrelépek, akkor azt teszem, ha pedig úgy, hogy hátralépek, akkor azt. Ez számomra morális kötelezettség is

– fogalmazott a frakcióvezető.

Bóka János egyúttal azt is elárulta, hogy kapott tanácsot Orbán Viktortól a feladat elvállalása előtt ezt pedig legalább annyira megszívlelte, mint édesapja mondatát, amit még akkor intézett hozzá, amikor Szolnokról Szegedre ment egyetemre. Emellett szót ejtett a miniszterelnök, Magyar Péter stílusáról is és a parlamenti munkáról is.