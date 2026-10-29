68 halálos áldozat után forrnak az indulatok: könnygázt vetettek be Madridban

Könnygázt vetett be a rendőrség a tüntetőkkel szemben Madridban, a tiltakozók a legalább 68 halálos áldozatot követelő vonatbaleset miatt vonultak utcára. A friss információk szerint a balesetet egy számítógépes hiba miatt fellépő üzemzavar, valamint emberi mulasztás okozta. A tragédia miatt csütörtökön háromnapos gyász kezdődött Spanyolországban.

Januárban Dél-Spanyolországban siklott ki egy szerelvény, ebben a balesetben 46 ember vesztette életét.