A francia baloldal megtiltaná a médiaszereplést a Nemzeti Tömörülésnek

Franciaországban egyre feszültebb a politikai légkör a közelgő elnökválasztás előtt. A baloldal meg akarja tiltani Marine Le Pen pártjának, hogy hallassa a hangját, miközben a magukat semlegesnek és függetlennek mondó újságírók álhíreket közölnek a választás nagy esélyesének lejáratása érdekében.



A párizsi székhelyű POLEMIA Alapítvány munkatársa, Lucas Chancerelle válaszolt kérdéseinkre.