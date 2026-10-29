Migrációs paktum: Brüsszel végrehajtást vár, a kormány 135 milliárdos megtakarítást remél

A migrációs paktum végrehajtását uniós kötelezettségnek nevezte Tineke Strik a HírTV-nek. Magyar Péter korábban elutasította a szabályozás jelenlegi formáját, Deutsch Tamás szerint viszont a holland EP-képviselő nyilatkozata leleplezi a kormány valódi szándékait. Közben a napi egymillió eurós bírság megszűnésével a 2027-es költségvetés tervezésekor is számoltak: Kármán András 135 milliárd forintos megtakarítást vár. A HírTV korábbi tudósítása.

Migrációs paktum: mire alapozzák a 135 milliárdos megtakarítást?

A 2024-es bírságot egy korábbi menekültügyi ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt szabták ki, nem az új paktum megsértéséért. Magyar Péter uniós segítségről beszélt, de a bírság megszűnéséről nincs megerősített végleges megállapodás. Deutsch Tamás szerint a kormány már elfogadta a paktumot, ám Strik nyilatkozata önmagában nem bizonyít külön politikai alkut. A nyitott kérdés: milyen jogi lépéssel és mikor szűnhetne meg a fizetési kötelezettség? Az Európai Unió Bíróságának 2024-es ítélete.