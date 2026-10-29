Érzékenyítés Olaszországban: szülői engedélyhez kötötték az órákat

Júniusi törvény rögzíti, hogy az LMBTQ-tartalmak és az érzékenyítés tilos a szülők előzetes tájékoztatása nélkül Olaszországban. A nemzetközi sajtóban is idézett szabály a kiskorúak védelmében született: általános iskolában tilos a nemi identitásról szóló projekt, középiskolában pedig csak írásbeli szülői engedéllyel tartható ilyen óra, míg Magyar Péter vatikáni útján a téma fel sem merült.

Érzékenyítés az iskolákban: vatikáni és olasz reakciók

A Hír TV összefoglalójában Paul Richard Gallagher vatikáni érsek megerősítette: a kormányfő római látogatásán sem az egyházi iskolák, sem a melegszervezetek nem kerültek szóba. Massimiliano Romeo, a Liga szenátora rámutatott, hogy a kötelező hozzájárulás kiszűri a közhasznú programok álcájában érkező ideológiákat, míg a baloldali Filippo Sensi az általános iskolai érzelmi nevelést sürgette.