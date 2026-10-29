A Tisza-kormány büntetőeljárásainak gyakorlata miatt felszólaltak a jogászok

Tízpontos nyilatkozatban bírálja több tucat jogász a büntetőeljárások gyakorlatát, mivel szerintük az automatikusan elrendelt letartóztatások, a megbilincselt gyanúsítottak kamerák előtti elvezetése és a védőügyvéd megfigyelése sérti az ártatlanság vélelmét.

A Tisza-kormány büntetőeljárási gyakorlata miatt veszélyben látják a rendszerváltás vívmányait a jogászok (Forrás: Hír TV)

Aggályos a büntetőeljárások gyakorlata a jogászok szerint

Nyilatkozatukban úgy fogalmaznak, hogy hisznek a rendszerváltás vívmányaiban, amelyek világos határvonalat húztak a jogállam és a rendőrállam közé azzal, hogy az egyén szabadságát garantálták a hatalom szabadságával szemben. A jogászok úgy érzik, hogy ma ezek a 37 esztendős vívmányok veszélyben vannak.

Az aláírók között van mások mellett

Hack Péter,

Fodor Gábor,

Szili Katalin,

Navracsics Tibor és

Schiffer András.

Répássy Róbert ügyvéd, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára nyilatkozott a Hír TV híradójának.