A Tisza-kormány büntetőeljárásainak gyakorlata miatt felszólaltak a jogászok
Veszélyben látják a rendszerváltás vívmányait.
Tízpontos nyilatkozatban bírálja több tucat jogász a büntetőeljárások gyakorlatát, mivel szerintük az automatikusan elrendelt letartóztatások, a megbilincselt gyanúsítottak kamerák előtti elvezetése és a védőügyvéd megfigyelése sérti az ártatlanság vélelmét.
Aggályos a büntetőeljárások gyakorlata a jogászok szerint
Nyilatkozatukban úgy fogalmaznak, hogy hisznek a rendszerváltás vívmányaiban, amelyek világos határvonalat húztak a jogállam és a rendőrállam közé azzal, hogy az egyén szabadságát garantálták a hatalom szabadságával szemben. A jogászok úgy érzik, hogy ma ezek a 37 esztendős vívmányok veszélyben vannak.
Az aláírók között van mások mellett
- Hack Péter,
- Fodor Gábor,
- Szili Katalin,
- Navracsics Tibor és
- Schiffer András.
Répássy Róbert ügyvéd, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára nyilatkozott a Hír TV híradójának.