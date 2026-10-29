Tineke Strik mondatai is azt bizonyítják, hogy Magyar Péter egyértelműen elfogadta a migrációs paktum végrehajtását – jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás szerint a kormány ezzel zöld utat enged az illegális migránsoknak.

Nincs kibúvó Magyar Péternek, végre kell hajtania a migrációs paktumot (Forrás: Hír TV)

– Nem hajtjuk végre, ebben a formájában bizonyosan nem hajtjuk végre ezt a migrációs paktumot – bizonygatta még nyáron Magyar Péter. Az Európai Unió Bírósága 2024-ben kötelezte a magyar államot, hogy fizessen napi egymillió eurós kényszerítő bírságot és 200 millió eurós átalányösszeget, ameddig Magyarország nem igazítja migrációs törvényeit az uniós joghoz.

A belügyminiszter, Pósfai Gábor is azt állította, hogy elutasítják a migrációs paktumot, és rémhírterjesztésnek nevezett minden ezzel ellenkező állítást.

A Tisza-kormánynak végre kell hajtania a migrációs paktumot, ha nem akar fizetni

Ám a miniszterelnök az RTL-nek arról beszélt, hogy abban bíznak, hogy a kormányváltást követően Brüsszel meggondolja magát a bírságról, sőt azt állította: ígéretet kapott rá, hogy segítenek az egymillió eurós bírság eltörlésében. Mindez megjelenik a 2027-es költségvetésben is, ugyanis Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a tervezéskor azzal számoltak, hogy az Európai Unió eltörli a migrációs bírságot.

Kizárt, hogy megszüntessék a büntető kamatot, ha a Tisza-kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot

– mondta az Európai Parlament egyik politikusa a Hír TV híradójának. Tineke Strik rámutatott: a jogállamiság egyik alapelve, hogy az ember végrehajtja a bírósági ítéleteket, vagy ha nem teszi meg, megfizeti a bíróság által kiszabott bírságot. Ezért nem lát kiutat Magyar Péter számára: egyszerűen végre kell hajtania az uniós jogot, és tiszteletben kell tartania a szabályokat, ahogyan minden más tagállamnak is.

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Tineke Strik megszólalása is azt bizonyítja, hogy Magyar Péter egyértelműen elfogadta a migrációs paktum végrehajtását. Katasztrofális helyzet alakulhat ki Magyarországon, ha a Tisza-kormány végrehajtja a paktumot – szögezte le Deutsch Tamás. Hozzátette: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Tisza-kormány döntéseivel ellentétben megvédjék a magyar állampolgárokat az illegális migrációtól.