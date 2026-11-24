Ma találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kárpátalján.

A hírt a kormányfő is megerősítette. Magyar Péter jelezte: tárgyalni fog a magyar közösség vezetőivel is, Orbán Anita külügyminiszterrel pedig több magyar intézményt meglátogatnak.

A Népszabadság információi szerint a program három várost is érinthet. Magyar Péter korábban arról beszélt, a találkozó feltétele, hogy az ukrán parlament elfogadja a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait kiterjesztő törvényt. 2015 óta először látogat magyar miniszterelnök Ukrajnába.