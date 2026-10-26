Rendet ígér a felfordulás közepette: Marine Le Pen hivatalosan is kampányba kezdett

Miközben országszerte zavargások rázzák meg Franciaországot, Marine Le Pen hivatalosan is elindította elnökválasztási kampányát. A rend helyreállítását és a nemzeti büszkeség visszaállítását ígéri, miközben az utcai zavargások épp őt erősítik. A felmérések szerint a május elejére várható második fordulóban is fölénybe kerülhet a baloldali jelölttel szemben.

Az utcai zavargások erősítették Le Pen politikai pozícióját. A vasárnap közzétett közvélemény-kutatás szerint a támogatottsága 32 és 33,5 százalék között alakult, messze megelőzve legközelebbi riválisát, a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchont, akinek 17 százalékot mértek.

