A krakkói támadónak volt fegyvertartási engedélye

Lengyelországban két napos gyászt rendeltek el a krakkói terrortámadás után, amely sokkolta az országot. A merénylő a kórházban életét veszítette, így feltehetően sok kérdés megválaszolatlan marad, azonban az emberek joggal várnak magyarázatot arra, hogy hogyan is történhetett ez meg. Az elsődleges rendőrségi információk szerint a támadó rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, ez pedig kérdéseket vet fel.

A Napindító vendégeként Hidegkuti Konstantin, a nemzetközi kapcsolatok szakértője értékelte a támadás körülményeit, a fegyvertartási engedély kérdését, valamint a küszöbön álló orosz–ukrán tárgyalásról is szót ejtett.