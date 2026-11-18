Németország és az Európai Unió négy másik országa azt fontolgatja, hogy Ruandába szállítana át bizonyos, menedékjog iránti kérelmüket elutasított migránsokat, akik nem toloncolhatók vissza származási országukba. Bár Ruanda már rendelkezik menekülteket befogadó létesítményekkel, több emberi jogi szervezet is megkérdőjelezi egy ilyen megoldás helyénvalóságát, és figyelmeztet az érintetteket fenyegető veszélyekre. A fővárostól, Kigalitól mintegy hatvan kilométerre található gashorai tranzitközpontot a ruandai hatóságok rendszeresen sikertörténetként mutatják be. A létesítmény 2019 óta az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az Afrikai Unió égisze alatt fogadja a Líbiából kimenekített menekülteket.

Az elmúlt években közel 3000 ember tartózkodott itt, miközben egy harmadik országba történő áttelepítésükre vártak. A rendelkezésre álló adatok szerint végül több mint 2600 menekültet fogadtak be különböző országok, köztük Kanada, Németország és több skandináv állam.