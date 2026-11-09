Gadi Eisenkot alakíthat kormányt Izraelben

Gadi Eisenkot volt vezérkari főnököt, Benjamin Netanjahu fő ellenfelét kérte fel a kormányalakításra az izraeli elnök.

Jichák Hercog a parlamenti pártokkal folytatott konzultációk után közölte: Eisenkotnak sikerült megszereznie a parlament többségének támogatását. A politikus elfogadta a megbízatást.

Jelölését várhatóan hetekig tartó, elhúzódó tárgyalások követik majd. Gadi Eisenkotnak 28 napja van a kormányalakításra, ami további 14 nappal meghosszabbítható.

Amennyiben kudarcot vall, az államfő várhatóan Benjamin Netanjahunak adja át a kormányalakítás lehetőségét.