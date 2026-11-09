Nem félnek megmutatni a testet: egészen új arcát mutatja a női divat

A divat már nem csupán az öltözködésről szól: a kifutók a társadalmi és környezeti kérdésekre is reflektálnak. A legújabb kollekciókban a könnyedség, a nőiesség és a fenntarthatóság kap főszerepet, miközben a tervezők a jövő trendjeit is kijelölik.

Az elmúlt hetek divatbemutatóinak egyik legerősebb üzenete, hogy visszakerült a középpontba a szoknya, könnyedebbé váltak a kosztümök, és sok helyen előbújtak a fehérnemű ihlette darabok, tehát egyre kevesebb ruha takarja az emberi testet.

A legtöbb esetben a tervezők mélyebb jelentést sejtetnek a kollekciók ruhadarabjai mögött, tulajdonképp a világnak szánt üzenetük is megjelenik a modelleken.