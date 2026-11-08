Biztos, hogy szélsőjobboldali volt a krakkói merénylő?

A hat halálos áldozatot és tuctanyinál is több sérülést okozó krakkói terrormerénylet után, a feszült lengyelországi belpolitika szinte robbanásközeli állapotban van. Az elmúlt időszak alkotmányjogi válsága ugyanis még egyáltalán nem ért véget.

Mivel a lengyel belügyminiszter, Marcin Kierwiński azonnal világgá kürtülte, hogy „szélsőjobboldali” merénylő lőtt Krakkóban, ezt a nemzetközi és a hazai baloldali sajtó is átvette. Ugyanakkor Lengyelországban felmerült az is, mégis mire alapozza mindezt a miniszter, aki később finomított is álláspontján, csupán lehetsége szélsőjobboldali merénylőről beszélt.

Az ellenzéki politikusok és újságírók ugyanakkor felvetették azt is, miért volt olyan kevés rendőr a krakkói piactéren, a helyi polgárőrság emberei többen voltak, mint a hivatalos rendőrök. A ellenzék szerint azért, mert Varsóba vezényelték az állomány jelentős részét, ahol Donald Tusk elnök alkotmánybíróságot érintő módosításai ellen tiltakoznak rengetegen.

Lesz Függetlenségi Menet?

Nagy kérdés, mi lesz a hagyományos Függetlenségi Menet sorsa, amelyet szokás szerint november 11-én tartottak volna. A kormánypártiak szerint el kellene halasztani az eseményt, amelyre egyébként hosszú ideje készül a lengyel jobboldal – mutatott rá a Hír TV-nek Illés Pál Attila, Lengyelország szakértő.