Kétnapos nemzeti gyászt Lengyelországban, megdöbbent a krakkói merénylő barátja

Emberek sietve próbálnak menekülni Krakkó főteréről, a háttérben lövéseket lehet hallani. A felvételek szombat délután 3 órakor készültek, amikor egy 25 éves férfi egy autóból nyitott tüzet Krakkó központjában.

A tettes, a 24 éves Michał Oksiński véletlenszerűen kezdett lövöldözni az arra sétálókra. A támadó autójával megáll, majd tüzet nyitott az utcán tartózkodókra.

A lövöldözésben hat ember meghalt és 16-an megsebesültek. A halálos áldozatok között négy nő és két férfi van, a sérültek között két rendőr és maga az elkövető is szerepel. Valamennyi sebesült kórházi ellátásra szorul, közülük 13-an kritikus állapotban kerültek be. A sérültek között öt külföldi állampolgár van. A rendőrség szóvivője szerint az elkövető katonai jellegű ruházatot viselt, és katonai fegyver volt nála. A hatóságok ugyanakkor megerősítették, hogy a férfi nem volt katona.

A támadó egykori iskolatársa döbbenten nyilatkozott a történtekről. Karol szerint a férfival általános és középiskolában is jó barátok voltak.

– Őszintén szólva, nem találom a szavakat. Néhány éven át ismertük egymást, de azóta sok minden történt. Sokat változhatott a lelkiállapota azóta, hogy befejezte a középiskolát. Valószínűleg egyetemre ment, és feltehetően különböző társaságokba keveredett – mondta a lengyel férfi.

Donald Tusk a lövöldözés után válságstábot hívott össze Krakkóban az illetékes miniszterek és a biztonsági szolgálatok vezetőinek részvételével.

Ott kiderült: a lövöldöző otthonában három további áldozatot találtak a hatóságok.

A helyszínen azóta folyamatos a rendőri jelenlét, az egyenruhások pedig az arra közlekedők táskáját is ellenőrzik. A városban pedig gyászidőszakot hirdettek, és Karol Nawrocki lengyel államfő november 8-ára és 9-ére kétnapos nemzeti gyászt rendelt el.

A merénylet után Magyar Péter a Facebookon fejezte ki részvétét. A kormányfő közölte: Magyarország a lengyel nép mellett áll. Részvétet nyilvánított Baka András köztársasági elnök is.

Bóka János a közösségi oldalán azt írta: Megrendítette a lengyelországi tragédia. A Fidesz frakcióvezetője továbbá együttérzéséről biztosította az áldozatok hozzátartozóit, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.