Kétnapos nemzeti gyászt Lengyelországban, megdöbbent a krakkói merénylő barátja
Hat ember meghalt és 16-an megsebesültek a krakkói lövöldözésben. A férfi szombat délután egy autóból nyitott tüzet a város főterén, ezt követően fogták el a rendőrök. A nyomozók később a támadó otthonában három további holttestet találtak, a közvetlen családtagjait.
Emberek sietve próbálnak menekülni Krakkó főteréről, a háttérben lövéseket lehet hallani. A felvételek szombat délután 3 órakor készültek, amikor egy 25 éves férfi egy autóból nyitott tüzet Krakkó központjában.
A tettes, a 24 éves Michał Oksiński véletlenszerűen kezdett lövöldözni az arra sétálókra. A támadó autójával megáll, majd tüzet nyitott az utcán tartózkodókra.
A lövöldözésben hat ember meghalt és 16-an megsebesültek. A halálos áldozatok között négy nő és két férfi van, a sérültek között két rendőr és maga az elkövető is szerepel. Valamennyi sebesült kórházi ellátásra szorul, közülük 13-an kritikus állapotban kerültek be. A sérültek között öt külföldi állampolgár van. A rendőrség szóvivője szerint az elkövető katonai jellegű ruházatot viselt, és katonai fegyver volt nála. A hatóságok ugyanakkor megerősítették, hogy a férfi nem volt katona.
A támadó egykori iskolatársa döbbenten nyilatkozott a történtekről. Karol szerint a férfival általános és középiskolában is jó barátok voltak.
– Őszintén szólva, nem találom a szavakat. Néhány éven át ismertük egymást, de azóta sok minden történt. Sokat változhatott a lelkiállapota azóta, hogy befejezte a középiskolát. Valószínűleg egyetemre ment, és feltehetően különböző társaságokba keveredett – mondta a lengyel férfi.
Donald Tusk a lövöldözés után válságstábot hívott össze Krakkóban az illetékes miniszterek és a biztonsági szolgálatok vezetőinek részvételével.
Ott kiderült: a lövöldöző otthonában három további áldozatot találtak a hatóságok.
A helyszínen azóta folyamatos a rendőri jelenlét, az egyenruhások pedig az arra közlekedők táskáját is ellenőrzik. A városban pedig gyászidőszakot hirdettek, és Karol Nawrocki lengyel államfő november 8-ára és 9-ére kétnapos nemzeti gyászt rendelt el.
A merénylet után Magyar Péter a Facebookon fejezte ki részvétét. A kormányfő közölte: Magyarország a lengyel nép mellett áll. Részvétet nyilvánított Baka András köztársasági elnök is.
Bóka János a közösségi oldalán azt írta: Megrendítette a lengyelországi tragédia. A Fidesz frakcióvezetője továbbá együttérzéséről biztosította az áldozatok hozzátartozóit, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.
A Fidesz elnöke X-oldalán emlékezett meg a krakkói terrortámadás áldozatairól. – Gondolataim és imáim Lengyelország népével vannak – írta Orbán Viktor.
Az európai vezetőket is megrázták a történtek. Ursula von der Leyen az X oldalán tragikusnak nevezte a Krakkóban történteket és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az Európai Bizottság elnöke továbbá megköszönte a hős rendőröknek, hogy életüket kockáztatva léptek közbe.