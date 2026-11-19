Vlagyimir Putyin az APEC-csúcstalálkozón tartott felszólalásában élesen bírálta a nyugati gazdasági kényszerítő eszközöket, és azt állította, hogy a szankciók és vámok nem képesek megállítani a feltörekvő gazdaságok fejlődését. Putyin szerint Oroszország sikeresen átirányította kereskedelmét Ázsia felé, amely ma már a külkereskedelmi forgalmának 53 százalékát adja.

A nyugati országok saját magukat büntették azzal, hogy lemondtak az olcsó orosz energiáról – jelentette ki az orosz elnök a kínai Szencsenben.