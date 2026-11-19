A hasonló csúcstalálkozóra már úgy érkeznek az államfők, hogy előtte leegyeztetik, pontosan miről akarnak beszélni, mi lesz a tárgyalások fókuszában.

A sencseni találkozón a legkisebb közös nevező a proliferáció kérdése, vagyis megpróbálják a mesterséges intelligenciát távol tartani a nukleáris fegyverektől, mert az valóban katasztrófát jelentene a világnak, és ez egyiküknek sem érdeke. Egy ilyen megállapodást könnyen tető alá hozhatnak – vetítette előre Magyarics Tamás.

A kínaiakkal kapcsolatban mostanság jól hangzó fogalmakat társítanak, mint a világ stabilitása, vagy a szabadkereskedelem. Magyarics Tamás ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy a kínaiak nem is oly régen még nem éppen ezeket az erényeket gyakorolták.

Többpólusú világrend

Kínaiak nem akarnak belefolyni Ukrajna kérdésébe, szerintük az ukránoknak és Európának is ott kellene ülni a tárgyalásokon. Ugyanakkor az oroszokat segítik különböző módokon, mert nem érdekük, hogy Oroszország vereséget szenvedjen a háborúban.

Mindketten, az oroszok és a kínaiak is szeretnék a jelenlegi világhatalmi egyensúlyt bizonyos mértékben átalakítani, hogy a mostani, még mindig a nyugatiak számára kedvező helyzetet megváltoztassák.

Vlagyimir Putyin évek óta ismételgeti, hogy a volt gyarmattartó hegemón államokban be kellene látniuk, hogy lejárt az idejük, és a többpólusú világrendet el kell fogadni.

Az USA geopolitikai helyzete magasan a legjobb. Oroszország határain porózus lehet, Kína körbe van kerítve amerikai szövetségesekkel, az USA-nak viszont a két óceán elég jelentős pajzsot jelent – mondta el Magyarics Tamás a Napindítóban.