Az ünnepi időszak közeledtével sok család számára nemcsak az ajándékok beszerzése, hanem a mindennapi kiadások is komoly kihívást jelentenek. A rászorulók támogatására idén is összefogott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az egyik legnagyobb hazai üzletlánc.

A már tizenkettedik alkalommal meghirdetett „Egy kosárnyi szeretet” akció keretében novemberben két hétvégén, húsz helyszínen várják a vásárlók tartósélelmiszer-felajánlásait.

Az összegyűjtött adományokból nagycsaládosok ünnepét szeretnék szebbé tenni.

Egy plusz csomag tészta, néhány konzerv vagy egy üveg étolaj. Egyetlen vásárlás során ezek talán apróságnak tűnnek, egy nehezebb helyzetben élő család számára azonban komoly segítséget jelenthetnek. Különösen az ünnepek közeledtével, amikor a mindennapi kiadások mellett az ünnepi készülődés is egyre nagyobb terhet ró a háztartásokra.