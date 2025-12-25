Nem az aranyérem a legfontosabb a fa alatt: Kiss Gergő legszebb karácsonyi üzenete

Ezen a békés ünnepen Kiss Gergely enged bepillantást az otthonába, ahol most nem a vízcsobogás, hanem a gyerekzsivaj az úr. A legenda, aki ma már jogász osztja meg velünk legféltettebb személyes élményei sorát, a civil életben is a maximumra törekszik. Számára a háromszoros olimpiai bajnok cím örök dicsőség, ám a család és a karácsony jelentik az igazi, elvehetetlen aranyérmet az életében. Hitvallása szerint a sport szeretetéről sosem szabad lemondani, mert az tanít meg minket küzdeni és tisztelni egymást az ünnepi asztalnál is. A bajnok úgy véli, ezek a napok a feltöltődés és a hála jegyében telnek.