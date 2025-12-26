2025-ben egy magyar újra meghódította a világűrt

Az elmúlt évtizedek legnagyobb ilyen irányú hazai pillanatait hozta, amikor magyar részvétellel valósult meg űrutazás és több sikeres nemzetközi együttműködés is megerősítette az ország jelenlétét a világűr kutatásában.



Visszatérés az űrbe – magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson



2025-ben a HUNOR – Hungarian to Orbit program keretében Kapu Tibor magyar űrhajós a SpaceX és Axiom Space kereskedelmi missziója, az Axiom Mission 4 (Ax‑4) tagjaként a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) utazott. Ez volt az első magyar űrutazás több mint négy évtized után, követve Farkas Bertalan 1980‑as repülését, és ezzel új fejezet nyílt a magyar űrtörténetben.



Az Ax‑4 misszió során Kapu Tibor több tucat tudományos kísérletet végzett a világűrben – beleértve magyar egyetemek és kutatóintézetek által kidolgozott vizsgálatokat is – így nem csupán a részvétel volt jelentős, hanem a konkrét kutatási hozzájárulás is.

IntelliNews



Történelmi kontinuitás és nemzetközi együttműködés



A magyar részvétel nem csak egy kiragadott esemény volt: az ország újra bekerült a nemzetközi űrkutatási térképbe, ami “évtizedek után ismét” aktívabb szereplést jelent a globális űrprogramokban. Kapu Tibor részvétele olyan nemzetközi összefogás eredménye, amelyben magyar szakemberek a legkorszerűbb képzésen és együttműködésben vettek részt a NASA, SpaceX és Axiom Space partnereivel.