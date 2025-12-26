2025-ben egy magyar újra meghódította a világűrt

2025 egy történelmi év volt Magyarország űrkutatása és űrhajózási jelenléte számára.
Az elmúlt évtizedek legnagyobb ilyen irányú hazai pillanatait hozta, amikor magyar részvétellel valósult meg űrutazás és több sikeres nemzetközi együttműködés is megerősítette az ország jelenlétét a világűr kutatásában.
Visszatérés az űrbe – magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson
2025-ben a HUNOR – Hungarian to Orbit program keretében Kapu Tibor magyar űrhajós a SpaceX és Axiom Space kereskedelmi missziója, az Axiom Mission 4 (Ax‑4) tagjaként a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) utazott. Ez volt az első magyar űrutazás több mint négy évtized után, követve Farkas Bertalan 1980‑as repülését, és ezzel új fejezet nyílt a magyar űrtörténetben.
Az Ax‑4 misszió során Kapu Tibor több tucat tudományos kísérletet végzett a világűrben – beleértve magyar egyetemek és kutatóintézetek által kidolgozott vizsgálatokat is – így nem csupán a részvétel volt jelentős, hanem a konkrét kutatási hozzájárulás is.
IntelliNews
Történelmi kontinuitás és nemzetközi együttműködés
A magyar részvétel nem csak egy kiragadott esemény volt: az ország újra bekerült a nemzetközi űrkutatási térképbe, ami “évtizedek után ismét” aktívabb szereplést jelent a globális űrprogramokban. Kapu Tibor részvétele olyan nemzetközi összefogás eredménye, amelyben magyar szakemberek a legkorszerűbb képzésen és együttműködésben vettek részt a NASA, SpaceX és Axiom Space partnereivel.