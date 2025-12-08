Egyre több a vaddisznó a lakóövezetekben

Heltai Miklós, igazgató, vadgazdálkodási és természetvédelmi intézet: "Gondolhatunk az örvös galambra, gondolhatunk a dolmányos varjúra, gondolhatunk kistestű énekesmadarakra és gondolhatunk így a vaddisznóra is, amelyek kiválóan képesek alkalmazkodni az emberi környezethez. Ahhoz a külső környezethez is, amit odakint a városon kívül létrehozunk, tehát mezőgazdasági területekhez, modern módon művelt erdőterületekhez, de ahhoz is tudnak alkalmazkodni, ami a városon belül létrejött."

A szakértő szerint a közhiedelemmel ellentétben nem az emberek által széthagyott hulladék csalogatja a vaddisznókat a városokba.