A mostani hó semmi ahhoz képest, ami 1987-ben volt! – Amikor tankokkal kellett menteni a magyarokat

Az elmúlt évek enyhe telei után most sokan csodálkozva néznek ki az ablakon: rendkívüli havazás borítja be a tájat, amire hosszú ideje nem volt példa. Míg a gyerekek boldogan húzzák elő a szánkókat, addig az idősebbek emlékezetében felsejlenek a múlt árnyai: azok a téli időjárás okozta katasztrófák, amikor nemcsak a latyak, hanem a méteres hótorlaszok nehezítették az életet. A közlekedési káosz szinte állandó kísérője volt ezeknek az éveknek, de amit a történelemkönyvek és a régi filmhíradók őriznek, az még a mai edzett autósokat is megborzongatja. 1929-ben például olyan iszonyatos mennyiségű hó zúdult az országra, hogy a vasúti közlekedés egyszerűen megszűnt létezni, Budapesten pedig kétségbeesett küzdelem folyt, hogy a villamosok egyáltalán el tudjanak indulni a jégpáncél alól.