Megbénulhat az ország? Brutális mennyiségű hó zúdul ránk szerda reggelig

Készüljön fel mindenki, mert húsz centinél több friss hó lepheti meg az autósokat szerda reggelig. Vaszkó András meteorológus szerint a helyzet komoly, ezért Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre kiadták a másodfokú figyelmeztetést. Az ország többi részén sem árt az óvatosság, hiszen számos helyen elsőfokú riasztás van érvényben a jelentős havazás és hófúvás veszélye miatt. Bár kedd reggelre egy picit fellélegezhetünk, délnyugat felől máris érkezik az újabb csapadékzóna. Délen és keleten a hó mellett alattomos ónos eső nehezíti majd a közlekedést.