Megbénulhat az ország? Brutális mennyiségű hó zúdul ránk szerda reggelig

Tél tábornok visszavág: az ország egyes részein szerda reggelig akár húsz centiméternél is több friss hó hullhat, miközben az ónos eső és a hófúvás miatt másodfokú riasztásokat adtak ki.

  • 57 perce
  • Frissítve: 55 perce
Készüljön fel mindenki, mert húsz centinél több friss hó lepheti meg az autósokat szerda reggelig. Vaszkó András meteorológus szerint a helyzet komoly, ezért Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre kiadták a másodfokú figyelmeztetést. Az ország többi részén sem árt az óvatosság, hiszen számos helyen elsőfokú riasztás van érvényben a jelentős havazás és hófúvás veszélye miatt. Bár kedd reggelre egy picit fellélegezhetünk, délnyugat felől máris érkezik az újabb csapadékzóna. Délen és keleten a hó mellett alattomos ónos eső nehezíti majd a közlekedést.

 

