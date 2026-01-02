Mesterséges intelligencia: az átverés művészete

Szertics Gergely AI szolgáltatási központ vezető, HUN-REN: "Egyre nehezebb megkülönböztetni, főleg az social médián az, hogy mi az, ami valós, és mi az, ami nem. Főleg az elmúlt egy hónapban, cunami szerűen jöttek ki az újabb és újabb videó generátorok, amelyeknek az újdonsága a karakterkövetés. Tehát, hogy beadok nekik egy nyitóképet, és onnantól kezdve az a kép kezd el beszélni,az a kép kezd el mindenféle helyzetekben jelen lenni, és nem lóg ki a lóláb, mint korábban kilógott, hogy egyszer csak leesik az egyik keze, vagy hat ujja nő. Hanem nagyon valósághű."