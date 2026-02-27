A békéért emelték fel hangjukat az asszonyok Sátoraljaújhelyen

Asszonyok a békéért Kárpát-medencei találkozót tartott Sátoraljaújhely Önkormányzata és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján. A résztvevők előadásokon keresztül ismerhették meg a háború hátterét és közösen szólaltak fel a békéért.

Az asszonyok a békéért mozgalom 2023-ban alakult. Szerették volna, ha közösen emelhetik fel hangjukat az orosz-ukrán háborút lezáró békéért.

Az asszonyok a békéért szerveződés korábban több alkalommal szervezett már gyűjtést, például egy ukrajnai iskolának ivóvizet biztosító eszközt is be tudtak szerezni. Folyamatosan lehet hallani híreket, hogy miként érinti közvetlenül a lakosságot a háború, de a szakértők újabb megvilágításba helyezték a gondterhelt hétköznapokat.